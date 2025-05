F1 : Verstappen surpassé, la folle prédiction !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Impérial sur ce début de saison, Oscar Piastri a remporté les trois derniers Grand Prix. En Arabie Saoudite, le jeune Australien a totalement dominé Max Verstappen, le poussant même à la faute au moment de le dépasser. Pour Johnny Herbert, Piastri a prouvé qu’il pouvait surpasser le Néerlandais, notamment sur l’aspect mental.

Il est assurément le pilote de ce début de saison 2025. Encore en apprentissage la saison dernière, Oscar Piastri est en train de bluffer tous les observateurs. Le pilote de 24 ans a remporté quatre des six Grand Prix disputés depuis le début de la compétition, et trône en tête du classement du championnat du monde. Surtout, l’Australien a prouvé qu’il pouvait faire mal à n’importe quel pilote, et notamment à Max Verstappen.

« Il a une force mentale similaire à celle de Verstappen »

« Piastri vient de montrer qu’il était capable de surpasser Verstappen. Sa force mentale, sa vitesse, sa constance et sa technique de course ont été vraiment impressionnantes cette saison et il se présente si bien et il est si calme à la radio. Piastri fait le travail dont il a besoin pour gagner le championnat cette année. Il a une force mentale similaire à celle de Verstappen », a ainsi affirmé l’ancien pilote Johnny Herbert, relayé par Next-Gen Auto.

« C’était un grand plan astucieux qui a bien fonctionné »

« Max sait qu’il a un animal différent de Lando quand Oscar est dans ses rétroviseurs - pas de beaucoup plus que Lando. Il suffit de positionner la voiture, il y a un esprit de décision dans ce qu’il a fait. Oscar a vu ce qui se passait et a dû tourner un peu à gauche. Il s’est rendu compte que Max allait glisser, et c’est un peu comme conduire la voiture de quelqu’un d’autre et conduire sa propre voiture. Il s’est contenté d’un petit virage à gauche, s’est glissé et a disparu. C’était un grand plan astucieux qui a bien fonctionné », affirme de son côté Martin Brundle, revenant sur le dépassement de Piastri face à Verstappen en Arabie Saoudite.