F1 - Red Bull : Le coup de pression de Verstappen !

Pierrick Levallet

Max Verstappen traverse quelques galères au volant de sa Red Bull depuis le début de saison. Quatrième à Miami, le Néerlandais ne pointe qu’à la troisième place du classement général de la F1. Il compte même 32 points de retard sur le leader Oscar Piastri, vainqueur aux Etats-Unis. Max Verstappen peine à tirer le meilleur de sa voiture. Le pilote de 27 ans a alors mis la pression à son équipe en insistant pour régler un problème en particulier en marge du Grand Prix d’Imola.

«Nous faisons tous quelque chose de mal avec les pneus»

« McLaren ? Je pense qu’ils sont globalement meilleurs en course. On l’a vu avec les pneus intermédiaires sous la pluie lors de la course Sprint. Dès que ces pneus commencent à surchauffer, ils ont un énorme avantage. Donc, nous faisons tous quelque chose de mal avec les pneus, à part McLaren » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Plus d’équilibre ? Nous serons toujours confrontés à la surchauffe»

« Ils étaient juste à des kilomètres devant nous, ils étaient juste à des kilomètres plus rapides que tous les autres sur la piste où la dégradation thermique est très élevée. Oui, ils ont un énorme avantage, je pense que c’est très clair. Ce qui fonctionne mieux sur leur voiture ? Si nous l’avions su, nous l’aurions déjà modifié, mais ce n’est pas si simple. [...] Améliorer l’équilibre de la monoplace ? Cela nous aidera, mais nous serons toujours confrontés à la surchauffe » a ensuite ajouté le quadruple champion du monde. À voir si Red Bull aura réglé le problème d’ici le 18 mai prochain.