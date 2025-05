F1 : Max Verstappen, le rendez-secret... avec Ferrari !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après six Grands Prix dans ce championnat du monde de Formule 1, l'avenir de Max Verstappen a déjà fait couler beaucoup d'encre dans la presse ces dernières semaines. Et ses déclarations sur les performances de sa Red Bull et d'autres écuries ne sont pas passées inaperçues. En plein break, Verstappen aurait piloté une Ferrari dans l'anonymat... pas le plus total. Explications.

Champion du monde auréolé par quatre couronnes, Max Verstappen a déjà fait part de son mécontentement envers les performances de sa RB-21 cette saison. Que ce soit pour une histoire de freins ou de vitesse limitée comparée aux fusées de McLaren, le Néerlandais s'est déjà exprimé sur ses éventuelles performances XXL dans une autre monoplace... et notamment chez McLaren au mois d'avril.

L'avenir de Max Verstappen s'écrit en pointillés chez Red Bull

« Je suis très content de ce que je fais en ce moment… mais je me demande ce qui se passerait si j’étais dans cette autre voiture. La McLaren ? Oui, vous ne me verriez plus ! Pendant toute la course, j’ai vu deux voitures orange dans mon rétroviseur, et oui, surtout pendant les 20 derniers tours, nous avons poussé assez fort là-bas », confiait alors Max Verstappen au cours d'une entrevue avec Viaplay.

Une annonce cash qui intervenait en pleine interrogation autour de son avenir alors que la Gazzetta dello Sport explique que la clause présente dans son contrat courant jusqu'en 2028 chez Red Bull pourrait être activée au terme de la saison. L'Arabie saoudite lui offrirait un contrat en or pour qu'il accepte de conduire une Aston Martin prochainement lorsqu'il est notamment question d'un baquet chez Mercedes, écurie que Lewis Hamilton a laissé tomber après douze années pour filer chez Ferrari.

Incognito et sous un pseudonyme, Verstappen sur un circuit avec une Ferrari ?

Ce week-end de break entre le Grand Prix de Miami (4ème) et d'Emilie-Romagne la semaine prochaine, Max Verstappen a conduit une Ferrari incognito. Auto Motor und sport a divulgué des clichés du Néerlandais au volant d'une Ferrari 296 GT de l'équipe Emil Frey Racing sur Nordschleife ce vendredi matin pour une séance d'essais libres du championnat NLS. Le tout, sous couvert d'anonymat avec le pseudonyme Franz Hermann comme L'Equipe l'a rapporté. L'incroyable révélation.