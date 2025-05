F1 - Gasly : Le coup de tonnerre à 4,5M€ !

Pierrick Levallet

C’est un coup de tonnerre qui a retenti chez Alpine ces dernières heures. Déçue par les prestations de Jack Doohan depuis le début de saison, l’écurie française a décidé de le remplacer par Franco Colapinto. Mais il y aurait en réalité un intérêt financier derrière ce choix de changer le coéquipier de Pierre Gasly.

Chez Alpine, un véritable coup de tonnerre a retenti ces dernières heures. Outre le départ d’Oliver Oakes, remplacé par Flavio Briatore dans son rôle de team principal, l’écurie française a également choisi de modifier son duo de pilotes. Pierre Gasly ne sera plus accompagné par Jack Doohan, mais par Franco Colapinto désormais. Depuis le début de saison, l’Australien déçoit. Mais en réalité, la décision d’Alpine aurait été motivée par des intérêts financiers.

Alpine a lâché un joli chèque pour Colapinto

Comme le rapporte F1i, l’équipe française a dépensé 4,5M€ pour arracher Franco Colapinto de l’académie Williams. Ce rachat aurait d’ailleurs été soutenu par des sponsors argentins, dont YPF. L’opération mêlerait donc stratégie de course et renfort économique. À voir maintenant si Franco Colapinto apportera de meilleurs résultats que Jack Doohan chez Alpine.

Gasly valide les changements chez Alpine !

Son début de saison n’est d’ailleurs pas vraiment linéaire. Plutôt prometteur chez Williams, Franco Colapinto reste malgré tout sur trois abandons en quatre course. Chez Alpine pour les cinq prochains Grands Prix, le jeune pilote argentin (21 ans) a donc pour mission de convaincre sa nouvelle équipe de prolonger l’aventure au-delà du Grand Prix d’Autriche le 29 juin prochain.

Pierre Gasly, lui, va devoir s’adapter à ce nouveau coéquipier, et surtout au nouvel organigramme après le départ d’Oliver Oakes. « Il faut toujours réfléchir à ce que nous faisons, à la façon de suivre la technologie et de faire progresser l’équipe. Je pense que Flavio travaille bien avec les gars, et je pense que globalement, nous progressons beaucoup » a-t-il confié récemment. À suivre...