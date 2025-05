F1 : «A la limite», Max Verstappen va craquer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des quatre derniers championnats du monde, Max Verstappen a terminé la saison tout en haut du classement des pilotes. Pour ce qui est de la saison en cours, il semblerait qu'un nouveau sacre lui soit presque inaccessible au vu de la suprématie des McLaren. Coéquipier de Verstappen, Yuki Tsunoda a tiré la sonnette d'alarme concernant les performances du pilote néerlandais...

Depuis son sacre dans l'ultime tour de circuit de Yas Marina à Abu Dhabi en 2021, Max Verstappen a empilé les titres de champion du monde. En cette saison 2025, le pilote néerlandais ne dispose pas de la voiture la plus performante. La monoplace de RB21 de Red Bull ne joue pas dans la même cour que les bolides anglais de McLaren. A quelques reprises, malgré sa seule et unique victoire de la saison à Suzuka au Japon, Verstappen a pesté à la radio de problèmes de frein sur la monoplace autrichienne ou de performances. Le tout, dans une période où un éventuel divorce avec Red Bull est dans l'air pour rejoindre Aston Martin ou Mercedes la saison prochaine en activant une clause le libérant de son contrat courant jusqu'en 2028.

«Si on regarde Max aussi, ce n'est pas seulement moi qui suis en difficulté»

Max Verstappen parvient tout de même à jouer les premiers rôles cette saison en défendant les couleurs de Red Bull. Néanmoins, la monoplace n'est pas au niveau comme affirmé par son coéquipier Yuki Tsunoda après le week-end à Miami.

« Évidemment, finir dixième n'est pas la position que je voulais, mais je prends ce qu'il y a à prendre, notamment la sixième place lors de la course sprint, même si c'est en profitant de plusieurs pénalités devant moi. Mais je pense que, dans cette course, si on regarde Max aussi, ce n'est pas seulement moi qui suis en difficulté : au niveau de l'équipe, on n'avait clairement pas le rythme. C'est quelque chose qu'il va falloir analyser ».

«Max, lui, est déjà à la limite de ce que la voiture peut donner»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Yuki Tsunoda a dressé un constat plutôt alarmant pour les inconditionnels de Max Verstappen et les fans de Red Bull : le Néerlandais ne pourra pas faire plus...

« Pour ce qui me concerne, au moins, la confiance dans la voiture commence à revenir petit à petit, et je comprends de mieux en mieux la voiture aussi. Je suis sûr que Max, lui, est déjà à la limite de ce que la voiture peut donner. De mon côté, que ce soit dans la course sprint ou la course principale, je sais qu'il y a encore beaucoup de marge à exploiter. Donc je vais simplement me concentrer là-dessus pour la suite ».