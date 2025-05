F1 : Nouveau «problème» avec Hamilton, Ferrari balance !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Miami n’a pas pris la tournure escomptée pour Ferrari. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé respectivement à la septième et huitième place. La Scuderia a d’ailleurs identifié un nouveau problème sur leur voiture. Et pour le moment, l’écurie italienne ne sait pas comment le résoudre.

Au coeur de toute l’attention médiatique depuis son transfert, Lewis Hamilton peine à obtenir de bons résultats chez Ferrari. Le septuple champion du monde ne s’est contenté que d’une huitième place au Grand Prix de Miami le week-end dernier. Septième du classement général de la F1, le pilote de 40 ans n’y arrive toujours pas avec sa voiture. Ferrari a d’ailleurs identifié un nouveau souci sur la voiture du Britannique, et semble pas savoir comment le résoudre pour le moment.

«Nous n’avons pas été en mesure d’exploiter le potentiel des pneus neufs»

« On a perdu la possibilité de faire le maximum de points ce week-end. Lors des qualifications, notre tour le plus rapide avec les deux voitures a été réalisé avec des pneus usés et non avec des pneus neufs. Nous n’avons pas été en mesure d’exploiter le potentiel des pneus neufs. Le tour que nous avons fait avec les pneus usés n’était pas si mauvais. On devait être 4 et 5. Mais quand les autres ont chaussé des pneus neufs, nous avons perdu les quatrième et cinquième places » a d’abord expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Si je connaissais la réponse, je ferais un pas en avant»

« Il est clair que c’est là que nous devons nous améliorer, si l’on considère l’ensemble du week-end. Comment retrouver de la performance en pneus neufs ? Si je connaissais la réponse, je ferais un pas en avant et nous aurions réglé le problème entre Q2 et Q3. Il faut toujours exploiter les pneus dans une fenêtre très étroite » a ensuite ajouté le patron de chez Ferrari. À voir maintenant si la Scuderia trouvera une solution d’ici le Grand Prix d’Imola le 18 mai prochain.