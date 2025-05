Lewis Hamilton - Ferrari : Sa famille est brisée, le terrible divorce...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Lewis Hamilton et Mercedes, l'amour aura duré bien plus longtemps que trois ans. Pendant douze années de « vacances » avec l'Anglais, Toto Wolff a apprécié cette aventure et s'est remémoré la fin de cette collaboration survenue au moment du transfert d'Hamilton chez la Scuderia Ferrari.

Entre 2013 et 2024, Lewis Hamilton était la tête d'affiche de Mercedes. Pendant la totalité de cette période, Toto Wolff était aux commandes de Mercedes AMG Petronas. Le directeur exécutif de l'écurie allemande a, comme tout le monde, témoigné en février 2024 de l'annonce d'une collaboration entre Hamilton et Ferrari. Le « transfert du siècle » comme il a été évoqué dans les médias, a forcément acté la séparation entre Wolff et le pilote anglais. Plus qu'une relation professionnelle, ce fut une famille qui s'est brisée au moment du départ d'Hamilton pour l'Italie et Ferrari.

«C'est comme passer 12 années de suite en vacances avec votre meilleur ami»

En conférence de presse, Toto Wolff s'est attardé sur la fin de son mariage automobile avec Lewis Hamilton. « Je veux éviter certains titres. Nous sommes toujours de grands amis avec Lewis. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, en voyageant, et je le vois encore. Il est arrivé un moment l'année dernière où, vous savez, c'est comme passer 12 années de suite en vacances avec votre meilleur ami. À un certain moment, vous dites, bon, peut-être faire quelque chose d'autre cette fois-ci. Et pour Lewis, il avait besoin de nouveauté, d'une réinvention. Ferrari est iconique, cela ne fait aucun doute ».

«Lewis faisait partie de la famille»

Toto Wolff a vidé son sac et n'a pas dissimulé ses sentiments au sujet de la fin de son aventure de 12 ans avec Lewis Hamilton par le biais d'un discours rapporté par GPblog.com. La manière de travailler de King Lewis, qui a filé chez Ferrari, était un régal pour les mécaniciens, ingénieurs et dirigeants selon l'Autrichien. « Lewis faisait partie de la famille. En tant que pilote de course, il savait exactement ce qu'il voulait et les ingénieurs et les mécaniciens le connaissaient. Il les connaissait. Nous nous entendions bien. Vous avez des bons jours, des mauvais jours, des forces et des faiblesses. Mais quand vous connaissez quelqu'un aussi bien, c'est facile de gérer cela ».