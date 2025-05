F1 - Red Bull : L'inquiétude de Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quatrième du Grand Prix de Miami, Max Verstappen n'a pas pu rivaliser longtemps avec la puissance des McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Le pilote néerlandais sait qu'il ne dispose plus de la meilleure voiture du paddock de Formule 1, mais il doit faire avec pour tenter d'aller chercher un 5ème titre de champion du monde consécutif.

Depuis l'été dernier, Max Verstappen constate que l'écart entre lui et ses poursuivants n'est plus du tout le même, puisque c'est désormais lui qui a du retard. A Miami, le pilote néerlandais n'a rien pu faire pour contrer les McLaren, une mauvaise nouvelle de plus. Malgré la pole position obtenue en course, l'avantage de l'écurie britannique est trop important.

Verstappen attend Imola avec impatience

Sur un circuit de Miami où le spectacle manque souvent à l'appel, Max Verstappen n'a pas pu défendre sa position bien longtemps. « Sur le circuit de Miami, il est toujours très difficile de juger quelque chose, car tout semble très étrange là-bas, que ce soit en termes d’adhérence ou dans les virages. Je pense que nous en saurons plus à Imola. Nous avons modifié quelques petits détails avant les qualifications et la voiture tournait un peu mieux. C’est positif, mais ce n’est évidemment pas encore ce que nous souhaitons ni où nous voulons être. Mais c’était mieux que prévu », concède tout de même le Néerlandais dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Verstappen est mécontent

Alors que des rumeurs l'ont souvent envoyé vers une autre écurie, à cause des difficultés de Red Bull, Max Verstappen sait qu'il va falloir un petit miracle pour rattraper le rythme de McLaren. « Si c'est efficace ? Si l’on considère l’écart, non, ce n’est pas efficace ! Mais je ne sais pas. C’est très difficile à dire, nous allons continuer à travailler dessus » poursuit-il, alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée avec près de 40 secondes de retard sur Oscar Piastri et seulement 2 sur George Russell.