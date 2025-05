F1 - Red Bull : L’annonce qui va faire fuir Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull si les performances ne sont pas au rendez-vous. Et à l’approche du Grand Prix d’Imola, Yuki Tsunoda a fait une annonce susceptible de faire fuir le quadruple champion du monde.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen est mal engagé pour conserver sa couronne cette saison. La voiture du Néerlandais est nettement moins performante que les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. À terme, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Red Bull. Max Verstappen disposerait en effet d’une clause de sortie si les performances ne sont pas au rendez-vous du côté de l’écurie autrichienne. Et à l’approche du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Yuki Tsunoda a fait une confidence sur les évolutions à venir chez Red Bull.

«Je ne pense pas que cela amènera soudainement la voiture en première place»

« Je ne sais pas exactement quelle performance ils espèrent obtenir, mais je ne pense pas que ce sera énorme. Malheureusement, je ne pense pas que cela amènera soudainement la voiture en première place. La différence que nous avons constatée à Miami [avec] McLaren est assez importante » a d’abord expliqué le pilote japonais dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’est une bonne occasion ce week-end de me rapprocher un peu plus de Max»

« En ce qui me concerne, j’ai encore beaucoup de travail à faire pour combler l’écart et comprendre la voiture à 100 %. Je vais me concentrer sur ce point. Au moins, c’est une bonne occasion ce week-end de me rapprocher un peu plus de Max et de voir comment la voiture va se comporter » a ensuite ajouté Yuki Tsunoda. L’optimisme n’est donc pas de mise chez Red Bull concernant les prochaines évolutions. Max Verstappen va peut-être devoir lutter encore quelques temps avec sa monoplace en attendant que son équipe apporte des changements significatifs.