Départ de Verstappen - Red Bull : La grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les spéculations sont nombreuses autour de l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull. Le nom du champion du monde en titre circule chez Mercedes, mais aussi chez Aston Martin. Mais peu importe la décision du pilote néerlandais, le constructeur Ford a indiqué qu’il resterait au côté de l’écurie autrichienne la saison prochaine.

Que fera Max Verstappen à la fin de la saison ? Bien que lié à Red Bull jusqu’en 2028, le pilote néerlandais est annoncé dans le viseur de plusieurs écuries. Mercedes ou encore Aston Villa rêveraient de l’attirer dans leurs filets. Un départ de Verstappen résonnerait comme un véritable tremblement de terre dans le monde de la Formule 1. Mais il ne devrait pas provoquer de changements majeurs chez Red Bull. Directeur de Ford Performance, Mark Rushbrook a confirmé son engagement auprès de la marque autrichienne.

Ford s'annonce avec Red Bull

« Partout où nous courons, nous voulons avoir la meilleure équipe, avec les meilleurs pilotes et les meilleures personnes. Mais avons-nous signé pour une personne en particulier ? Non, car nous savons que c'est un engagement à long terme, et que ces personnes vont forcément évoluer. Nous le savions pour Christian Horner, pour Adrian Newey, pour les pilotes. Certains ont déjà changé avant même que nous n'ayons commencé à courir. Est-ce que l'on veut voir Max dans la Red Bull-Ford en 2026 et au-delà ? Évidemment. C'est un champion, quelqu'un de formidable, et il tire toute l'équipe vers le haut. Mais allons-nous fuir s'il quitte l'équipe ? Non. Nous sommes engagés » a-t-il confirmé à Motorsports.

Le message est lancé

Malgré tout, il espère encore croiser la route de Verstappen. « Vous aimez bien employer le mot 'redouter', non ? Encore une fois, je n'appellerais pas ça de la crainte, mais nous voulons prendre les bonnes décisions pour que l'équipe Red Bull Powertrains-Ford continue de gagner. Comme je l'ai dit, toutes les personnes impliquées dans le programme sont importantes. Donc, est-ce qu'on agit pour garder un pilote comme Max ? On prend déjà ces mesures de toute façon, car on veut gagner. Mais est-ce qu'on reste attentif aux personnes clés ? Bien sûr. Donc oui, on aimerait qu'il reste » a-t-il déclaré.