F1 : Gasly viré, Alpine a choisi son remplaçant !

Bien qu'il semble intouchable par son statut chez Alpine depuis quelques années, et surtout par son niveau, Pierre Gasly pourrait bien ne pas échapper à la folie qui gagne l'écurie française ces derniers mois. Selon Juan Pablo Montoya, mais le Normand est menacé si jamais Franco Colapinto venait à le concurrencer. D'autant plus qu'avec Paul Aron, Alpine tient déjà son successeur.

Comme attendu, Jack Doohan a déjà cédé son baquet à Franco Colapinto. Il faut dire que dès que le pilote argentin avait été engagé, une épée de Damoclès est immédiatement apparu au-dessus de la tête du fils de Mike Doohan, légende de la moto. Et il n'aura donc fallu que six courses pour qu'Alpine acte un premier changement de pilotes. Et cela pourrait bien ne pas être le dernier. En effet, que se passera-t-il si Franco Colapinto se montrait plus rapide que Pierre Gasly ? C'est la question que se pose Juan Pablo Montoya, persuadé que Flavio Briatore n'hésitera pas à se séparer du Français d'autant plus qu'Alpine compte dans ses rangs un autre jeune pilote très talentueux à savoir Paul Aron qui se tient prêt s'il fallait prendre le baquet de Pierre Gasly.

Gasly menacé par Colapinto

« La principale préoccupation de Briatore sera de déterminer qui sera le duo principal pour l’année prochaine. Si Colapinto arrive et commence à battre Pierre Gasly, Gasly risque-t-il de perdre sa place ? De plus, de nombreuses rumeurs circulent selon lesquelles Aron aurait été plus rapide que Colapinto lors des essais. Colapinto a fait du bon travail, certes, il a commis beaucoup d’erreurs, mais sa vitesse est très impressionnante. Il arrive dans une situation très stressante chez Alpine, alors qu’il n’y avait aucune attente chez Williams », confie-t-il auprès de Sites de Apostas, rapporté par F1Only.

Et pourtant, Pierre Gasly se montrait récemment assez enthousiaste quant aux changements au sein de l'écurie Alpine : « Flavio pousse l’équipe de manière impressionnante, s’efforçant d’exploiter au maximum chaque élément et s’efforçant vraiment d’améliorer la situation de l’équipe. Il arrive avec une grande expérience, un réseau important, c’est quelqu’un qui apporte des changements, et parfois, il faut être poussé et mis au défi, et c’est ce qu’il fait constamment. Je pense qu’il a apporté beaucoup de bonnes choses à l’équipe ».