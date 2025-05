F1 - Hamilton : Ferrari annonce la fin ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un week-end difficile à Miami marqué notamment par des problèmes de performance et de communication, Ferrari sera à domicile lors du prochain Grand Prix à Imola. Par la voix de Frédéric Vasseur, la Scuderia a assuré que l’écurie avait travaillé d’arrache-pied depuis Miami pour permettre à Lewis Hamilton et Charles Leclerc de « donner le meilleur d'eux-mêmes ». Peut-être la fin du calvaire pour les deux pilotes ?

Lewis Hamilton rêvait sûrement d’un meilleur début d'aventure sous les couleurs de Ferrari. S’il s'est imposé lors de la course sprint du Grand Prix de Chine, le septuple champion du monde est, à l’image de son équipe, en difficulté. Avec seulement 41 points, le Britannique est septième au classement des pilotes, derrière son successeur chez Mercedes, Kimi Antonelli (48), et son coéquipier chez la Scuderia, Charles Leclerc (53).

« Depuis le dernier Grand Prix, nous avons travaillé dur à Maranello »

Alors que Ferrari doit composer avec des problèmes de performances, le travail d'équipe laisse également à désirer. « C'est un mauvais travail d'équipe », a pesté Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Miami, alors qu’il souhaitait que Charles Leclerc, juste devant, lui cède sa place. Leurs positions ont finalement été inversées, mais aucun des deux n’a pour autant réussi à rattraper Kimi Antonelli dans sa Mercedes. Des problèmes que la Scuderia veut laisser derrière elle à l’approche de sa première course de la saison à domicile le week-end prochain à Imola.

« Permettre à Charles et Lewis de donner le meilleur d'eux-mêmes »

Comme l’a déclaré Frédéric Vasseur dans un communiqué publié sur le site internet de Ferrari, l'écurie italienne a beaucoup travaillé pour que ses pilotes puissent briller lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne : « Après les six premières courses disputées sur trois continents différents, nous entamons la phase européenne de la saison à Imola. Depuis le dernier Grand Prix, nous avons travaillé dur à Maranello, préparant chaque détail du prochain Grand Prix dans le but de maximiser le potentiel de notre package afin de permettre à Charles et Lewis de donner le meilleur d'eux-mêmes sur ce qui est un circuit exigeant, où nous pourrons également compter sur le soutien de nos fans. »