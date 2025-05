F1 - «Pas de miracle» : Hamilton-Ferrari, c’est déjà terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une arrivée en grande pompe, Lewis Hamilton n'arrive pas à justifier l'engouement suscité par le transfert du siècle et sa signature chez Ferrari. Le septuple champion du monde rencontre de nombreuses difficultés avec la Scuderia et Rob Smedley ne s'attend à aucun miracle dans les prochaines courses.

Présenté comme le transfert du siècle, la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari est loin de répondre aux attentes. L'engouement suscité par l'association entre l'écurie la plus mythique de l'histoire de la F1 et l'un des plus grands pilotes de tous les temps est rapidement retombé. Il faut dire qu'à part deux coups d'éclats en course sprint avec une victoire en Chine et une troisième place à Miami, Lewis Hamilton se contente des miettes en courses. Seulement septième du classement pilote avec 41 points, le septuple champion du monde peine à maitriser sa monoplace. Et d'après l'ancien ingénieur Ferrari Rob Smedley, ce n'est pas près de s'améliorer.

Pas de miracle pour Hamilton ?

« La voiture n’est pas facile à conduire. Elle ne convient certainement pas au style de conduite de Lewis. Charles peut la maîtriser un peu mieux sur un seul tour chronométré. Quand vous avez un virage à grande vitesse dans un virage à vitesse moyenne-élevée, vous avez besoin d’un arrière vraiment solide. Nous avons vu par le passé que lorsque Lewis n’a pas cette [stabilité du train arrière] sur laquelle il peut s’appuyer, [il a du mal] », lâche-t-il auprès de F1 Nation, le podcast officiel de la Formule 1.

Les problèmes vont se poursuivre pour Ferrari et Hamilton

« Si la voiture est un peu à la traîne, il n’est pas content et il ne peut pas en tirer le meilleur parti. C’est son style de pilotage. Je pense qu’il y a un manque général de performance. Il y aura de toutes petites marges. Il n’y aura pas une chose qui sera une solution miracle qui puisse faire que la voiture devienne soudainement meilleure. Il y aura juste une série de choses à faire. Ils sont dans cette position en ce moment. Ils sont là où ils sont. C’est là que l’on voit leur véritable force. Peuvent-ils s’en sortir ? Peuvent-ils être plus performants ? »