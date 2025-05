F1 - Hamilton : «Chaud au cœur», le message envoyé à son ex !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En décrochant la pole position de la course sprint du Grand Prix de Miami, Kimi Antonelli a touché Lewis Hamilton. Voir son successeur chez Mercedes, âgé de seulement 18 ans, s'emparer de la pole position a rempli le septuple champion du monde de fierté, lui qui reste très attaché à son ancienne écurie.

C’était la grande question la saison dernière : qui succèdera à Lewis Hamilton chez Mercedes ? Le Britannique avait décidé de partir pour prendre la direction de Ferrari et Toto Wolff devait lui trouver un remplaçant. Après des mois de spéculation et d’interrogation, le patron des Flèches d’Argent a finalement décidé de faire confiance et de promouvoir le jeune Kimi Antonelli.

« J'ai vu la vidéo de Bono, Kimi et Toto, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur »

S’il n’a pas encore fini sur le podium, l’Italien âgé de 18 ans réalise tout de même de très bons débuts pour sa première saison avec Mercedes. Avec 48 points, Kimi Antonelli est actuellement sixième au classement des pilotes, juste devant Lewis Hamilton (41). Lors du Grand Prix de Miami, il a en plus surpris tout le monde en réussissant à décrocher la pole position de la course sprint, et cela n'a pas laissé indifférent son prédécesseur.

« Le fait de continuer à travailler dur et de décrocher la pole position fait taire tous les critiques »

« J'ai posté ça parce que ça m'a fait... J'ai vu la vidéo de Bono, Kimi et Toto, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur », a confié Lewis Hamilton, qui avait salué la performance de Kimi Antonelli dans une story publiée sur Instagram. « J'ai fait partie de cette équipe pendant très longtemps. Bono est tout simplement le meilleur, et je sais qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur le fait de prendre ou non un pilote plus expérimenté. Le fait de continuer à travailler dur et de décrocher la pole position fait taire tous les critiques. J'aime voir cela chez un outsider. C'est une très belle histoire. » S’il avait un conseil à lui donner, Lewis Hamilton dirait à Kimi Antonelli : « Je lui dirais simplement de continuer à faire ce qu'il fait. Je pense qu'il sait ce qu'il fait - et de continuer à en profiter. »