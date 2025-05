Transfert de Verstappen : L’annonce qui secoue la F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen est l'un des sujets les plus évoqués en Formule 1 ces dernières semaines. Et pour cause, bien que le contrat du quadruple champion du monde court jusqu'en 2028, un clause de performance lui permet de partir si Red Bull ne lui offre pas une monoplace en mesure de remporter le titre. Et pour Franz Tost, l'idée d'une année sabbatique n'est pas à exclure.

Alors que la Formule 1 bénéficie d'une petite pause entre deux courses, Max Verstappen en a profité pour... piloter. Mais pas une F1. Le quadruple champion du monde a effectivement été aperçu sur le mythique circuit du Nürburgring avant de participer à une séance d'essais libres sur l'une des boucle les plus redoutables du tracé allemand, la Nordschleife. Mais il n'était pas au volant d'une Red Bull, mais bien d'une Ferrari 296 GT3 engagée par son entité Verstappen.com Racing qui court en Endurance. Son objectif serait d'obtenir le permis DMSB Nordschleife qui lui permettrait de participer aux plus grandes courses d'Endurance dont les 24 Heures du Nürburgring.

«Je peux très bien imaginer Max faire une pause»

Cela aurait pu passer inaperçu, d'ailleurs Max Verstappen a essayé de garder le secret puisqu'il n'a pas inscrit la voiture à son nom, mais Franz Tost, consultant Red Bull, a émis l'hypothèse d'une année sabbatique pour le quadruple champion du monde. « Je peux très bien imaginer Max faire une pause pour voir qui tire le mieux parti des nouvelles règles moteur et aérodynamique. Il reviendrait ensuite dans l’équipe la mieux préparée. Car tout le monde rêve de l’avoir, à la fois pour ses performances mais aussi pour empêcher les autres équipes de le recruter », lâche l'ancien directeur de Toro Rosso et AlphaTauri dans des propos rapportés par F1i. Une sortie qui fait l'effet d'une petite bombe.

Une année sabbatique pour juger la grille ?

Mais cette théorie a de quoi s'entendre. Et pour cause, en 2026, une nouvelle réglementation moteur verra le jour, et pour le moment, la hiérarchie est impossible à imaginer. Par conséquent, Max Verstappen pour s'autoriser une saison loin de la F1 tout en observant de près la façon dont se déroule la première année de cette nouvelle ère avant de revenir en 2027 avec toutes les cartes en mains pour choisir la meilleure écurie possible. Nul doute les équipes se battront pour rapatrier le quadruple champion du monde, d'autant plus que plusieurs contrats de pilotes s'achèvent à l'issue de la saison 2026, à l'image de celui de Fernando Alonso chez Aston Martin, écurie à laquelle le nom de Max Verstappen est régulièrement associé. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le Néerlandais possède toujours un contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull.