F1 - Red Bull : Coup de tonnerre, une légende avec Verstappen ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les rumeurs de départ agitent Red Bull. Si le directeur Christian Horner est annoncé sur le départ, c’est également l’icône Helmut Marko qui pourrait céder sa place en raison de son âge avancé. Le responsable de l’académie de l’écurie autrichienne pourrait d’ailleurs être remplacé par la légende Sebastian Vettel, qui pourrait débarquer aux côtés de Max Verstappen.

Une légende va prochainement faire son grand retour chez Red Bull ? Pilote au sein de l’écurie autrichienne entre 2009 et 2014 avec qui il a été quatre fois champion du monde, Sebastian Vettel serait dans les petits papiers de RB, qui pourrait en faire le remplaçant idéal d’Helmut Marko. L’Autrichien de 82 ans est un véritable monument au sein de l’écurie de Max Verstappen, mais pourrait bientôt quitter son poste en raison de son âge. Il y a plusieurs semaines, Marko en personne faisait de Sebastian Vettel son remplaçant idéal.

Sebastian Vettel pour remplacer Helmut Marko ?

« Ce serait fantastique que quelqu’un comme Sebastian prenne ma place », affirmait ainsi le « Docteur ». « Helmut est unique. On ne peut pas vraiment le remplacer. Il a été un pilier de l’équipe depuis 2005 et son influence est immense », répondait l’ancien pilote allemand avec beaucoup d’humilité. Mais plus les semaines avancent, et plus la possible arrivée de Sebastian Vettel chez Red Bull devient concrète. Le quadruple champion du monde a de nouveau évoqué cette possibilité, avec plus d’enthousiasme cette fois-ci.

« Je pourrais peut-être jouer un rôle »

« Helmut a déjà dit à plusieurs reprises qu’il arrêterait, mais il est toujours là. Et j’espère qu’il restera encore très longtemps. Je m’entends toujours très bien avec Helmut et nous sommes également en dialogue. Concernant la succession, le sujet n’est pas encore aussi intense ni aussi approfondi, mais je pourrais peut-être jouer un rôle. Il reste à voir sous quelle forme, une sorte de transition en douceur à deux têtes, mais bien sûr, cela s’arrêtera pour lui à un moment donné, et je pense qu’Helmut le sait aussi », a ainsi lâché Sebastian Vettel, relayé par Next-Gen Auto.