F1 - Red Bull : Un scandale est annoncé avec Verstappen

Ancien champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve a salué l’incroyable talent d’Oscar Piastri, en tête du championnat avant le Grand Prix d’Italie. Mais pour le Canadien, le pilote McLaren pourrait être favorisé par les organisateurs en raison de sa belle image qui tranche avec celle de Max Verstappen.

Le basculement est-il en train de s’opérer ? Déjà bousculé la saison dernière par ses concurrents, Max Verstappen se retrouve, aujourd’hui, distancé par les deux pilotes McLaren que sont Lando Norris et Oscar Piastri. Vainqueur des trois derniers Grands Prix, l’Australien de 24 ans caracole en tête du championnat, devant son partenaire britannique. Verstappen n'est que troisième à 32 points du leader. Le fruit d’un incroyable travail réalisé par l’écurie britannique. Piastri peut aussi compter sur le soutien de son compatriote Mark Webber, dont le boulot a été salué par Jacques Villeneuve.

Piastri, la nouvelle star du paddock

« Oscar ne semble pas ressentir la pression du tout, et il a un excellent manager en la personne de Mark Webber. C’est quelqu’un sur qui il peut compter, il y a beaucoup d’équilibre et de synergie entre eux. » a déclaré l’ancien champion du monde de Formule 1 au média Vision4Sport. Pour Villeneuve, Piastri a également les faveurs des commissaires. De là à parler d’un possible favoritisme, il n’y a qu’un pas.

Une histoire de favoritisme ?

« Piastri est adoré. C’est le « golden boy » du moment. Si quelque chose devait arriver, je suis sûr qu’il ne serait pas pénalisé aussi facilement que Max Verstappen. Ce facteur va beaucoup l’aider dans la lutte pour le titre. Cela me rappelle l’époque où Lewis Hamilton et Nico Rosberg se disputaient le titre chez Mercedes. S’ils commettaient la même infraction, Nico était pénalisé, mais pas Lewis. Il existe actuellement le même léger déséquilibre, qui place Piastri dans une position favorable » a confié Villeneuve, également consultant sur Canal + en France.