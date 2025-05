F1 : Verstappen change d’équipe, son transfert se confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que toujours engagé avec Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen manque rarement une occasion de tenter une expérience en dehors de la F1. C'est d'ailleurs ce qu'il fait avec sa nouvelle équipe d'Endurance. Et le Néerlandais impressionne d'ailleurs en GT3 puisqu'il a établi un record impressionnant qui pourrait l'éloigner encore un peu plus de la Formule 1.

Depuis quelques temps, l'avenir de Max Verstappen est le sujet numéro 1 en Formule 1. Il faut dire que le pilote néerlandais ne manque pas d'afficher sa frustration alors qu'il semble incapable de lutter pour le titre cette saison. Et justement, il possède dans son contrat avec Red Bull une clause de performance qui lui permet de partir si jamais il n'a pas une monoplace qui lui permet de jouer les premiers rôles. Mais les rumeurs sont également renforcées par l'intérêt croissants de Max Verstappen pour d'autres disciplines. A commencer par l'Endurance puisqu'il a créé sa propre écurie en GT3. Et c'est d'ailleurs au volant d'une de ses monoplaces de l'équipe Verstappen.com Racing que le quadruple champion du monde de F1 a signé un chrono très impressionnant sur la mythique boucle du Nordschleife du circuit du Nürburgring.

Verstappen fait tomber un record légendaire

Max Verstappen aurait avalé les 20km du tracé considéré comme l'un des plus difficiles du monde en 7 minutes et 47 secondes, ce qui lui permet de battre le record du tracé en GT3. Mais pour Ralf Schumacher, le record aurait été explosé. « Il a en réalité fait 7 min 35 secondes. C’est un chrono exceptionnel. C’est vraiment exceptionnel », s'enflamme -t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Autre ancien pilote de F1, Timo Glock s'est aussi montré très impressionné : « J’ai entendu dire que ses premiers et deuxièmes tours étaient déjà au top. Il a passé beaucoup de temps dans le simulateur, mais cela prouve une fois de plus son talent et sa capacité d’adaptation à une voiture ».

De quoi confirmer son départ de la F1 ?

Et forcément, une telle performance renforce les rumeurs de départ de Max Verstappen qui pourrait prendre une année sabbatique loin de la F1 avant de revenir en 2027. Une perspective à laquelle Ralf Schumacher a du mal à croire : « Je ne peux pas imaginer cela. Il a déjà sa propre écurie de GT3, mais il s’amuse encore trop en Formule 1 pour simplement partir. Regardez la vitesse à laquelle il s’est envolé pour Miami et s’est mis dans le bain alors qu’il venait tout juste d’être père. Cela prouve qu’il aime toujours ça ». Les rumeurs de transfert de Verstappen sont toutefois loin d'être terminées.