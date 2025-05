F1 : Schumacher de retour, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un Schumacher pourrait faire prochainement son grand en retour en Formule 1 l’année prochaine. Actuellement engagé en Endurance avec Alpine, le pilote allemand pourrait signer son come-back en s’engageant avec l’écurie Cadillac. Pour son compatriote, Sebastian Vettel, le fils de Michaël Schumacher a une revanche à prendre dans la catégorie reine.

L’aventure Formule 1 s’était arrêtée prématurément pour Mick Schumacher. Après seulement deux saisons chez Haas, le fils du légendaire pilote allemand Michaël Schumacher avait été évincé. S’en est suivi une longue traversée du désert jusqu’à son arrivée dans le projet Endurance d’Alpine. Dans cette catégorie, le pilote allemand a retrouvé de la confiance et des résultats satisfaisants. Il n’en fallait pas pour plus pour évoquer l’idée d’un retour en F1. Dès 2026 ? Ce serait possible.

Schumacher ne sa cache plus

Selon les informations de Bild, Schumacher discuterait avec la marque américaine Cadillac pour un retour en Formule 1 en 2026. « La F1 est toujours dans mon esprit, c’est toujours mon rêve et ça le sera toujours. Néanmoins, ce qui est clair pour moi, c’est que le WEC est ma priorité n°1, et avec Alpine, ensemble, nous essayons d’être les plus rapides possibles et pour cela, cela nécessite 100% de mes efforts. » avait-il confié à Auto Hebdo.

Vettel valide son retour

Et selon Sébastian Vettel, l’association entre Schumacher et Cadillac pourrait être gagnante. « Je lui souhaite bonne chance. Nous sommes bien sûr en contact, et j’ai aussi vu comment s’est terminé son parcours en Formule 1. Je croise les doigts pour qu’il ait une autre chance, car je suis convaincu qu’il peut absolument rivaliser avec les autres. Il est beaucoup plus mature, d’autant qu’il fait du très bon travail chez Alpine en Championnat du monde d’endurance. Ce serait bien qu’il ait une seconde chance au volant de la Cadillac » a déclaré l’ancien champion du monde de F1 dans des propos rapportés par Auto Hebdo.