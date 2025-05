F1 - Hamilton : Ferrari annonce un grand changement !

Pierrick Levallet

En difficulté depuis le début de saison, Lewis Hamilton peine à s’adapter à sa Ferrari et à obtenir de bons résultats. La Scuderia travaille donc sur les lacunes de sa voiture afin que le Britannique s’y sente le plus à l’aise possible à bord. Frédéric Vasseur a ainsi fait savoir qu’un changement majeur pourrait totalement relancer la saison.

Au coeur de toute l’attention médiatique après son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton peine pourtant à obtenir de bons résultats depuis le début de saison. 7e du classement général de la F1, le Britannique commence même à être frustré. Le Grand Prix de Miami a laissé transparaître quelques tensions chez le septuple champion du monde. Frédéric Vasseur a toutefois fait savoir qu’un changement majeur pourrait totalement relancer la saison de Lewis Hamilton.

«Cela pourrait changer un peu la donne»

« Le plus gros changement sera probablement en Espagne, car nous avons une modification réglementaire importante avec un tout nouvel aileron avant. Cela pourrait changer un peu la donne dans le championnat. Attendons de voir. Cela pourrait remettre les compteurs à zéro dans l’immédiat, mais pas au niveau du championnat. Le pilote qui sera en tête du championnat en Espagne le sera toujours après l’Espagne, mais en termes de performances pures, cela pourrait changer la donne » a indiqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only.

«Je pense que nous allons dans la bonne direction»

« La voiture n’est pas au niveau que nous attendions. Si vous comparez avec l’année dernière, par exemple, cela signifie que nous ne sommes pas dans une situation idéale. Et je pense que dans cette situation, il est encore plus difficile pour un nouveau pilote de s’adapter à la voiture. Je pense que si vous volez et gagnez chaque week-end, il est beaucoup plus facile pour eux de s’adapter à l’équipe. Mais je dirais que tant que la collaboration est positive et constructive, même si cela ne se traduit pas chaque week-end en termes de résultats, je pense que nous améliorons notre compréhension mutuelle, pas seulement avec moi, mais aussi avec le côté technique. Je pense que nous allons dans la bonne direction et je suis assez confiant pour l’avenir » a ensuite poursuivi Frédéric Vasseur. Lewis Hamilton pourrait donc voir sa saison basculer dans le positif dès le 1er juin. À suivre...