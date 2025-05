F1 : Esteban Ocon, la terrible rupture !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ce début de saison 2025, c'est déjà le jeu des chaises musicales en Formule 1 avec le déclassement de Liam Lawson de Red Bull aux Racing Bulls, la promotion de Yuki Tsunoda ou encore le limogeage de Jack Doohan chez Alpine remplacé par Franco Colapinto. Esteban Ocon a critiqué la gestion de cette opération de la part de son ancienne écurie au micro de Canal+.

Esteban Ocon était entré dans le groupe Renault en 2020. Un an plus tard, Alpine reprenait le contrôle et le pilote français était reconduit... Jusqu'à la fin de la saison 2024. Sur la fin de la collaboration entre le constructeur tricolore et Ocon, les tensions se sont multipliées. Si bien que le natif d'Evreux n'avait même pas pris part au Grand Prix d'Abu Dhabi, le dernier de la saison 2024. C'est chez Haas que le pilote a rebondi et n'a pas manqué un gros changement effectué dans son ancienne écurie.

«On ruine une carrière d'un pilote en faisant quelque chose comme ça»

Jack Doohan avait déjà remplacé Esteban Ocon sur le circuit de Das Marina en décembre dernier. Depuis le coup d'envoi de la saison à la mi-mars, l'Australien de 22 ans avait pris part à six Grands Prix avant d'être remerciés par les décideurs d'Alpine. Une mauvaise gestion de la part de ses anciens dirigeants d'après Ocon. « Toujours des choses assez surprenantes à voir, c'est clair. Si je me mets à la place de Jack (ndlr Doohan), je pense qu'en cinq courses il a montré des belles vitesses, des choses qui font qu'il mérite de montrer un peu plus de son côté. C'est difficile pour lui, on ruine une carrière d'un pilote en faisant quelque chose comme ça ».

«En tant que pilote, on travaille toute notre vie pour arriver à ce moment-là»

Interrogé par Canal+ sur le licenciement de Jack Doohan remplacé par Franco Colapinto par Alpine, Esteban Ocon estime que la méthode de l'écurie n'est clairement pas la plus adéquate. « Encore que sa carrière est loin d'être finie, je pense qu'il sera de retour en F1 un jour, il a du potentiel, mais on se rend pas compte... En tant que pilote, on travaille toute notre vie pour arriver à ce moment-là. Nous laisser cinq courses comme ça, ce n'est pas normal. C'est rien de nouveau malheureusement. Il y a peu de sièges en F1, Franco (ndlr Colapinto) mérite aussi d'être en F1, mais la façon de faire n'est pas la bonne ».