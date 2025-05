F1 - Ferrari : Surprise, Hamilton annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Le week-end à Imola était plutôt mal engagé pour Lewis Hamilton. La séance de qualifications ne s’est pas déroulé comme prévu pour le septuple champion du monde, qui s’est élancé de la 12e position. Mais au volant de sa Ferrari, le Britannique n’a rien lâché. Particulièrement à l’aise dans sa voiture, le pilote de 40 ans a fait une remontée spectaculaire et a terminé la course à la 4e place. Lewis Hamilton a d’ailleurs laissé entendre que ses galères au sein de la Scuderia étaient peut-être derrière lui désormais après ce surprenant bon résultat.

«La voiture était vraiment bonne»

« Je ne m'attendais vraiment pas à finir quatrième aujourd'hui. Je ne savais pas du tout où on allait pouvoir remonter, vu comme on partait de loin. Mais la voiture était vraiment bonne. L'équipe a fait un super boulot avec la stratégie, vraiment irréprochable. Et je pense qu'on y arrive, petit à petit. Riccardo [Adami, son ingénieur de course] a fait un super boulot avec la communication. J'étais calme, donc je pense qu'il l'était aussi, et l'équipe aussi, pour exécuter la stratégie. Et les arrêts aux stands étaient top. Donc globalement, un super boulot » a indiqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Leclerc frustré par Hamilton chez Ferrari ?

Charles Leclerc, lui, est apparu assez frustré après sa 6e place à Imola. « C'est frustrant parce qu'on avait fait une bonne course globalement. Malheureusement, les deux voitures de sécurité sont tombées au pire moment pour nous. La deuxième, on n'a même pas pu le prendre parce qu'on n'avait pas beaucoup de pneus disponibles, on n'avait pas les softs, et en plus Lewis [Hamilton] a décidé de s'arrêter au dernier moment, moi je ne savais pas trop combien de places j'allais perdre en faisant le double arrêt derrière Lewis, je savais que j'allais perdre plus de temps, donc j'ai préféré ne pas prendre le risque » a indiqué le Monégasque.