F1 : La folle annonce de Gasly sur le futur de Verstappen !

Coéquipier de Max Verstappen durant quelques courses en 2019, Pierre Gasly a rapidement pu mesurer l'étendue du talent du pilote néerlandais. Ainsi, dès le début de l'année 2020, le pilote français prédisait un grand avenir à celui qui allait décrocher quatre titres mondiaux de suite.

L'annonce prémonitoire de Gasly sur Verstappen

« C’est l’un des pilotes les plus talentueux, sinon le meilleur, du plateau. Il a démontré à plusieurs reprises qu’il était capable de faire des choses que beaucoup d’autres ne peuvent pas faire. Je suis certain qu’il deviendra un jour champion du monde. Je n’ai que deux ans d’expérience en Formule 1, mais je l’ai affronté plus d’une fois en karting. C’est maintenant à moi de prouver que je peux continuer à me battre contre lui à l’avenir, y compris pour le titre », confiait-il en février 2020 à Auto Bild.