Hamilton - Leclerc : La grande promesse de Ferrari !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après un début de saison catastrophique, Ferrari a retrouvé des couleurs à Imola ce dimanche. L’écurie italienne souhaite absolument relever la tête ce week-end à Monaco, alors que le directeur Frédéric Vasseur a affirmé vouloir placer Charles Leclerc et Lewis Hamilton dans les meilleures conditions possibles pour ce Grand Prix historique.

« Nous savons à quel point les qualifications sont cruciales »

« Le Grand Prix de Monaco est une course unique. Nous savons à quel point les qualifications sont cruciales sur ce circuit et, ces derniers jours, nous avons travaillé spécifiquement à l’amélioration de nos performances sur les tours chronos, car lors des dernières courses, nous n’avons pas réussi à extraire tout le potentiel de notre package le samedi. Ce week-end, le règlement sportif a été modifié, spécifiquement pour cette course, ce qui représente un nouveau défi pour toutes les équipes. Chaque pilote devra effectuer au moins deux arrêts au stand, l’objectif étant de mettre davantage l’accent sur la stratégie et d’offrir plus d’émotions sur la piste », a confié le Français, relayé par Next-Gen Auto.