F1 - Transfert de Verstappen : L’annonce officielle de Red Bull !

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen fait pourtant grandement parler de lui au sujet de son avenir. Et pour cause, le pilote néerlandais disposerait d'une clause lui permettant de quitter l'écurie autrichienne s'il ne dispose pas d'une monoplace performante. Toutefois, Helmut Marko a tenu à apporter quelques précisions importantes à ce sujet.

Très impressionnant depuis le début de la saison, Max Verstappen est le seul en mesure de rivaliser avec les McLaren de Lando Norris et Oscar Piasrtri malgré une monoplace qui ne lui convenait pas. Et à Imola dimanche, le quadruple champion du monde s'est brillement imposé avec en plus une Red Bull qui semble monter en puissance. De quoi relancer la course au titre, mais également chambouler l'avenir du pilote Néerlandais.