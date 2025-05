Verstappen quitte la F1, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, l'idée d'une année sabbatique circule pour Max Verstappen qui s'essaye à d'autres disciplines en dehors de la Formule 1. Une option totalement validée par Fernando Alonso qui parle en connaissance de cause puisque le double champion du monde espagnol s'était offert deux ans loin des paddocks de F1. Une expérience qu'il recommande au Néerlandais.

Qui de mieux placé que Fernando Alonso pour évoquer l'éventualité d'une année sabbatique de Max Verstappen ? Probablement personne. Et pour cause, le double champion du monde a lui-même pris ses distances avec la F1 en 2017 et 2018 afin de tenter d'autres expériences notamment en participant au Dakar ou encore aux 500 Miles d'Indianapolis, mais surtout en remportant les 24 Heures du Mans. Une expérience qu'il avait d'ailleurs adorée et qu'il recommande à Max Verstappen, qui semble clairement attiré par d'autres disciplines du sport automobile que ce soit l'Endurance ou l'eRacing.

Alonso conseille à Verstappen de prendre du plaisir loin de la F1 « J’ai, en quelque sorte, fait ma vie en dehors de la F1 quand j’en avais assez d’être ici et d’être un acteur secondaire. Je n’étais pas vraiment un acteur majeur en 2016, 2017 et 2018. Je voulais essayer quelque chose de différent en dehors de la F1, et j’ai vécu de belles expériences dans d’autres catégories. Ailleurs, on prend le plaisir de piloter sans tout ce qui fait le poids de la Formule 1, et je suis sûr qu’il s’est bien amusé là-bas », confie le pilote Aston Martin dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.