F1 : Verstappen change d’équipe, la grande annonce !

Âgé de 27 ans, Max Verstappen n’est que dans la première partie de sa carrière en Formule 1. Mais à l’instar de Fernando Alonso, le pilote néerlandais pourrait s’adonner à d’autres activités, comme l’Endurance. Une discipline que le champion du monde en titre a découvert par le biais de sa formation Verstappen.com Racing.

Verstappen a adoré l'expérience avec son équipe

Questionné sur son avenir, Verstappen n’a pas fermé la porte. « Ailleurs, on prend le plaisir de piloter sans tout ce qui fait le poids de la Formule 1, et je suis sûr qu’il s’est bien amusé là-bas. Pour moi, ce n’est pas ma priorité pour le moment, mais je ne peux pas dire ce que je ferai à l’avenir. Les courses d’endurance, les courses de 24 heures, sont toujours amusantes. On partage la voiture avec d’autres pilotes, l’esprit d’équipe est très fort et la façon de se lancer dans la course est très stimulante. Et oui, c’est vraiment amusant » a confié le Néerlandais dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Il pourrait ainsi marcher sur les pas de Fernando Alonso, qui avait participé aux 24H du Mans.