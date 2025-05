F1 - Netflix : Le clash surprise avec Disney ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Formule 1 devient de plus en plus populaire aux quatre coins du monde. Et force est de constater que la série Netflix intitulée Drive To Survive offrant une immersion au sein des écuries de F1 y est pour beaucoup. En 2026, le début d’un partenariat avec Disney a été annoncé aux États-Unis lundi. La F1 va jouer sur les deux tableaux !

Depuis 2019, les caméras de Netflix offrent aux fans de Formule 1 et aux abonnés de la plateforme de streaming une immersion la plus totale de la vie au sein de 8 des 10 écuries de F1, Mercedes et Ferrari n’ayant pas ouvert leurs portes pour la première saison, chose qui a été pleinement rectifiée pour la saison 2 et jusqu’à maintenant. De quoi faire accroître la popularité des écuries et des pilotes à travers le monde. Un constat que faisait dernièrement Esteban Ocon, expliquant que les pilotes sont des rockstars à présent depuis les débuts de Drive To Survive.

«Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à sortir du monde du sport» Et en plus de la collaboration entre la Formule 1 et Netflix, un partenariat mondial avec Disney a été annoncé à Las Vegas lundi et débutera à compter de 2026. L’objectif de cet accord est de créer des expériences, du contenu et de nouvelles collaborations entre la F1 et la marque américaine tout en rassemblant les amoureux de la discipline reine des courses automobiles aux quatre coins du globe. Directrice commerciale de la Formule 1, Emily Prazer a fait le teasing d’un « partenariat unique » avec la marque de Mickey. « Notre partenariat avec Disney s'annonce unique, car nous présentons le monde de Mickey et de ses amis à nos fans, et vice versa. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à sortir du monde du sport et à toucher plus largement le grand public, et en retour, nous présentons Disney à nos 820 millions de fans dans le monde entier. C'est une association exceptionnelle, car les deux marques sont connues pour repousser les limites et apporter toujours plus de divertissement à des millions de personnes, et j'ai hâte de voir ce que nos équipes vont inventer pour le circuit et au-delà ».