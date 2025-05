F1 : Attaqué par Verstappen, il répond cash

Leader du classement général, Oscar Piastri est tombé sur un os. En Italie, le pilote McLaren a été vaincu par Max Verstappen, de retour aux affaires. Finalement troisième, l’Australien a été surpris par l’agressivité du champion du monde en titre, notamment en début de course. La stratégie utilisée ensuite n’a pas été payante.

Piastri s'avoue vaincu

Cette attaque surprise du champion du monde a surpris l’Australien. « Oui, j'ai freiné trop tôt. Et c'était aussi un beau dépassement de la part de Max. C'est évidemment décevant, mais je pense qu'après ça, on a pris quelques mauvaises décisions de toute façon. Ce n'est clairement pas notre meilleur dimanche. Il y a donc pas mal de choses à analyser et à revoir après cette course. Bravo à Max et à Red Bull, je pense que c'était un beau dépassement, et ils avaient du rythme. On va revoir tout ça et voir ce qu'on peut améliorer » a déclaré Piastri après la course.