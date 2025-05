F1 : «Ca passe ou ça casse», Verstappen le rend dingue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Max Verstappen a renoué avec le succès à Imola. Vainqueur du Grand Prix d’Émilie-Romagne pour la quatrième année consécutive, le quadruple champion du monde a su dépasser Oscar Piastri dès le premier virage grâce à une manœuvre spectaculaire. Directeur de Red Bull, Christian Horner est revenu sur ce coup de génie de son protégé.

Phénoménal Max Verstappen. Surpassé par McLaren et par Oscar Piastri sur les trois derniers Grand Prix, le Néerlandais a remis les pendules à l’heure ce dimanche du côté d’Imola. Verstappen s’est imposé devant Lando Norris et l’Australien avec une belle marge d’avance, et ce grâce à un magnifique départ. Dès le premier virage, « Super Max » a pris l’avantage sur Piastri, surpris par la plongée du pilote Red Bull.

« Il y a toujours beaucoup de bruit extérieur, mais jamais intérieur »

Après cette deuxième victoire de la saison pour Verstappen, Christian Horner s’est félicité de cette prestation d’ensemble. « Nous sommes une équipe très forte, un groupe très fort. Il y a toujours beaucoup de bruit extérieur, mais jamais intérieur. Toute l’équipe d’ingénieurs de Milton Keynes a fait un excellent travail. Nous avons apporté quelques nouveautés ce week-end. C’est pourquoi Enrico [Balbo, responsable aéro] est allé chercher le trophée aujourd’hui pour le travail acharné effectué en coulisses », a confié Horner dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« Le premier virage était du style ça passe ou ça casse ! »

« Le premier virage était du style ça passe ou ça casse ! Oscar a été fait play et lui a laissé de l’espace, mais Max venait de loin et il s’est lancé dans le virage pour tenter sa chance. Et c’est la dernière fois qu’ils l’ont vu. Un mouvement incroyablement décisif. Il est tellement bon dans ces situations. Oscar essaie de défendre son avance au championnat, et Max a vu un écart et a foncé. C’est le pilote instinctif qu’on voit semaine après semaine », conclut le Team Principal de Red Bull.