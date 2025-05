F1 - Ferrari : Hamilton balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

À Imola ce samedi, la séance de qualification ne s’est pas passé comme prévu pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Les deux pilotes de Ferrari ont été éliminés dès la Q2 et s’élanceront donc respectivement de la 12e et 11e place. Lewis Hamilton est d’ailleurs apparu dévasté après ce nouveau mauvais résultat pour l’écurie italienne.

Le week-end à Imola ne prend pas la tournure espérée pour Ferrari. Ce samedi, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont déçu pendant la séance de qualification. Le Monégasque et le Britannique se sont faits éliminer dès la Q2. Le pilote de 27 ans et le septuple champion du monde s’élanceront donc de la 11e et 12e place ce dimanche. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs livré sur son calvaire au sein de la Scuderia après ce nouveau mauvais résultat.

«C’est dur»

« J’avais l’impression que la voiture s’améliorait au fil du week-end, le feeling était bon. Mais en Q2, dès qu’on a chaussé des pneus neufs, l’adhérence a disparu. J’aurais voulu leur offrir une Q3 au moins. C’est dur » a lancé le pilote de 40 ans dans des propos rapportés par F1i.

«On ne peut pas attendre un miracle chaque week-end»

Charles Leclerc, lui, n’a pas caché sa frustration après ce nouvel échec. « Il n’y a tout simplement pas de performance dans cette voiture. On en parle depuis des semaines, mais le potentiel qu’on espérait n’est pas là. [...] Je peux me battre autant que je veux, mais il n’y a pas de miracle possible. Ce qu’on a, c’est ce qu’on voit. On ne peut pas attendre un miracle chaque week-end. Ce n’est pas viable. Ça fait mal. On devrait faire mieux, et même quand nos tours sont corrects, ça ne suffit pas » a indiqué le pilote de Ferrari. À voir maintenant si Charles Leclerc et Lewis Hamilton arriveront à rattraper leur mauvaise séance de qualification ce dimanche pendant le Grand Prix d’Émilie-Romagne.