F1 - Transfert de Verstappen : La grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lié à Red Bull jusqu’en 2028, Max Verstappen a évoqué son avenir ce samedi du côté d’Imola. S’il a réaffirmé son engagement envers l’écurie autrichienne, le Néerlandais a également indiqué qu’en cas de crise, il pourrait tout à fait se tourner vers une autre équipe, mais en posant tout de même ses conditions.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Max Verstappen fait jaser. En effet, des tensions ont eu lieu en interne entre le clan du quadruple champion du monde (notamment par l’intermédiaire de son père Jos Verstappen), et les dirigeants de Red Bull. De plus, après plusieurs années de domination, le Néerlandais se voit désormais surpassé en termes de rythme, notamment par Oscar Piastri et les McLaren sur ce début de saison 2025.

« J’ai dit à Red Bull que mon intention est de rester, à moins que tout parte en vrille »

Présent à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, Max Verstappen a été interrogé sur son avenir, lui qui est sous contrat avec Red Bull pendant encore trois ans. « L’an prochain, tout repartira de zéro. Personne ne peut vraiment savoir à quoi ressemblera la hiérarchie. Aujourd’hui, McLaren est clairement devant, surtout en matière de gestion des pneus. Je réfléchis toujours à mon avenir, même quand tout va bien. J’ai dit à Red Bull que mon intention est de rester, à moins que tout parte en vrille. Mais pour l’instant, je ne prévois pas de partir », a ainsi lâché Verstappen, relayé par Next-Gen Auto.

Max Verstappen posera ses conditions en cas de départ

Néanmoins, le quadruple champion du monde a également évoqué la possibilité de rejoindre une autre écurie, en fixant ses conditions, lui qui a récemment été l’objet de rumeurs d’une possible année sabbatique en 2026 : « Si je rejoins une autre équipe un jour, ce sera à mes conditions. Je ne ferai pas de compromis là-dessus », conclut Max Verstappen.