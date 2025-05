F1 : Clash avec Hamilton, Ferrari répond cash !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Miami n’a pas pris la tournure escomptée pour Ferrari. Lewis Hamilton n’a notamment pas caché sa frustration, et cela s’est senti dans quelques messages radio envoyés à son ingénieur. Frédéric Vasseur a alors répondu très clairement au septuple champion du monde au sujet de cet épisode.

Le Grand Prix de Miami a été particulièrement frustrant pour Lewis Hamilton. Toujours en difficulté au volant de sa Ferrari, le septuple champion du monde a été déçu de ne pas voir Charles Leclerc le laisser passer plus vite. Et il n’a pas caché sa lassitude dans des messages radio envoyés à son ingénieur de course. Septième du classement général de la F1, Lewis Hamilton peine à obtenir de bons résultats. La frustration commence donc à monter du côté du Britannique. Frédéric Vasseur a néanmoins répondu très clairement au sujet de cet imbroglio avec le pilote de 40 ans à Miami.

«Je pense que c’était la bonne décision»

« Nous n’avons rien à apprendre. J’ai pris une décision - je pense que c’était la bonne - et ensuite nous avons expliqué la décision aux pilotes. Nous avons vérifié le tout et inversé les positions à la fin, et le chapitre était clos. Le chapitre est toujours ouvert pour [les journalistes], mais pas pour moi » a lancé le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Surprise signée Hamilton à Imola ?

Le message est passé. À voir maintenant si le calme sera revenu au sein de la Scuderia pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne ce dimanche. Le rendez-vous est assez spécial pour Ferrari. Lewis Hamilton et Charles Leclerc n’auront donc sans doute pas le droit à l’erreur à Imola. L’écurie italienne souhaite obtenir un bon résultat. Mais l’écart avec McLaren est pour le moment trop important. Cependant, une surprise n’est jamais à exclure en F1, surtout quand l’équipe compte Lewis Hamilton dans ses rangs. À suivre...