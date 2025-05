F1 : Lewis Hamilton, le rendez-vous «spécial» !

Pierrick Levallet

Au coeur de toute l’attention médiatique après son transfert, Lewis Hamilton n’y arrive pas chez Ferrari pour le moment. Le pilote de 40 ans ne pointe qu’à la septième place du classement général de la F1. Mais ce dimanche, le septuple champion du monde a un rendez-vous spécial avec le Grand Prix d’Imola.

«Voir tous les fans et les tifosi dans les tribunes est une motivation supplémentaire»

« C’est toujours spécial, un peu comme Monza. Mais Imola est différent car il est encore plus proche de l’usine. Beaucoup de gens de l’équipe vivent à Bologne ou même plus près de la piste, et c’est un endroit spécial, c’est sûr. Mais au final, nous devons aborder la course de la même manière que les autres et essayer de faire le meilleur travail possible. C’est peut-être une pression supplémentaire, mais nous devons prendre cela comme quelque chose de positif - comme un encouragement plus qu’autre chose. Et voir tous les fans et les tifosi dans les tribunes est, à coup sûr, une motivation supplémentaire » a d’abord expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Une opportunité en or pour Lewis Hamilton ?

« Même cette semaine, vous savez, depuis l’usine - à partir de lundi - nous avions des gens devant l’usine, devant le portail. C’est un énorme boost pour les pilotes aussi. Ils étaient là le matin quand les pilotes sont arrivés, et ils attendaient là jusqu’au soir. Je veux prendre ça - et je pense que le pilote fait de même - comme une motivation supplémentaire. [...] Et mon sentiment personnel sur la position de Lewis aujourd’hui est qu’il le prend comme une énorme opportunité - je ne veux pas dire un rêve - mais c’est une énorme opportunité si vous y pensez : courir devant cet enthousiasme. Nous le prenons tous comme ça » a ensuite ajouté le patron de Ferrari.