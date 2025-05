F1 : Verstappen change d’équipe, c’est historique !

Pierrick Levallet

Vendredi dernier, Max Verstappen a changé d’équipe l’espace d’un court instant. Sous un pseudonyme, le Néerlandais a participé à une séance d’essais sur le mythique tracé de la Nordschleife du Nürburgring. Et au volant d’une Ferrari 296 GT3, le quadruple champion du monde de F1 aurait établi un nouveau record.

Vendredi dernier, Max Verstappen s’est octroyé une pause hors de la F1. Le Néerlandais a en effet fait une apparition discrète dans le cadre d’une session NLS. Le pilote de 27 ans a échangé, l’espace d’un court instant, sa Red Bull pour une Ferrari 296 GT3 engagée par Emil Frey Racing. Pour ne pas attirer les foules, le quadruple champion du monde de F1 a même pris le soin de concourir sous un pseudonyme pendant la séance d’essais. C’est ainsi que Max Verstappen s’est présenté sous le nom « Franz Hermann ».

Nouveau record inattendu pour Max Verstappen

Et à en croire les informations de F1 Only, Max Verstappen aurait établi un nouveau record sur le Nürburgring. Des sources proches du circuit auraient fait savoir que la Ferrari 296 GT3 qui portait les couleurs noir et rouge de Verstappen.com aurait signé un temps inférieur au record GT3 sur la Nordschleife. Max Verstappen a d’ailleurs plus ou moins confirmé la rumeur lui-même.

«Je ne suis pas là pour montrer que je peux battre un record du tour»

« Ils m’ont demandé un faux nom, alors j’ai dit qu’on en choisirait un qui soit aussi allemand que possible. [J’avais un faux nom parce que] comme ça, je ne figurais pas sur la liste des participants. Sinon, les gens se seraient réveillés à 8 heures du matin en sachant que mon nom était là. Je savais qu’une fois sur place, les gens s’en rendraient compte. C’est normal. Mais au moins, je n’étais pas sur la liste des participants. Donc, à 8 ou 9 heures du matin, c’était plutôt calme. Mais pour moi, je ne suis pas là pour montrer que je peux battre un record du tour ou n’importe quel autre record. Je m’amusais simplement et j’apprenais le circuit avec l’équipe » a ainsi confié Max Verstappen en amont du Grand Prix d’Émilie-Romagne.