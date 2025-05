F1 : «Très faible», l’annonce qui va faire bondir Verstappen !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien champion du monde de Formule 1 et aujourd’hui consultant pour Canal +, Jacques Villeneuve a analysé le dernier Grand Prix d’Emilie-Romagne. Selon lui, Max Verstappen a pris le dessus sur deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, qui ont cruellement manqué d’ambitions. Le Canadien a également fustigé la stratégie mise en place par l’écurie britannique.

Max Verstappen a retrouvé le goût de la victoire en Italie. Malmené par Oscar Piastri et Lando Norris ces dernières semaines, le pilote néerlandais s’est appuyé sur un pilotage agressif et sur plusieurs erreurs stratégiques de la part de McLaren pour arracher la victoire au Grand Prix d’Emilie-Romagne dimanche. Mais après la course, Jacques Villeneuve a voulu revenir sur l’attitude des deux pilotes McLaren.

Villeneuve s'en prend à McLaren « Ils montrent des faiblesses, de grosses faiblesses. Ils ne font pas preuve de la force de décision dont Red Bull fait preuve année après année. C’est comme s’ils avaient peur d’être agressifs pour tenter de remporter le championnat des pilotes et d’affronter Piastri en favorisant Norris. C’est vraiment être faible et étrange. Piastri a raté le premier virage. Il s’est fait surprendre à dormir. Il n’aurait jamais dû sortir deuxième du virage et il n’avait pas le rythme, ce qui était étrange. Il ne faut pas donner de victoires à Verstappen. C’est plus de points pour lui au championnat des pilotes » a confié le Canadien, champion du monde en 1997.