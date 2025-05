F1 - Verstappen : L’annonce inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Magnifique vainqueur à Imola dimanche, Max Verstappen a survolé la course pour se rapprocher des McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri au classement des pilotes. Les nouveautés apportées par Red Bull ont donc porté leur fruit et cela semble donc être de bonne augure pour la suite de la saison. Et pourtant, le quadruple champion du monde se montre très inquiet pour le Grand Prix de Monaco.

Malgré l'avantage dont dispose McLaren qui dispose de la monoplace la plus rapide, Oscar Piastri et Lando Norris sont toujours sous la menace de Max Verstappen qui a remporté sa deuxième victoire de la saison dimanche à Imola. Un succès qui ne souffre d'aucune contestation tant il a dominé la course. Et surtout, la Red Bull semble en net progrès ce qui pourrait bien être de bon augure pour la suite de la saison. Cependant, Max Verstappen s'attend à souffrir dimanche lors du Grand Prix de Monaco.

Verstappen inquiet avant Monaco « C’est fantastique de commencer le triplé de courses par une victoire à Imola. Nous avons fait beaucoup de progrès, je me suis senti beaucoup plus à l’aise dans la voiture et cela nous met dans une position plus positive pour aller de l’avant. Nous devrons continuer à pousser et ne pas nous emballer, car Monaco sera un peu plus difficile, avec un circuit urbain. Ce n’est pas notre meilleur circuit dans le passé, mais nous avons fait un pas en avant avec les réglages et nous allons essayer de faire de notre mieux », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.