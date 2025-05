F1 - Red Bull : Verstappen annonce une catastrophe ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur à Imola ce week-end, Max Verstappen se projette déjà sur le Grand Prix de Monaco. Toujours derrière les deux McLaren au classement du championnat du monde, le Néerlandais s’est dit très pessimiste quant à un possible résultat favorable de la part de Red Bull sur le circuit urbain de Monte Carlo.

« Monaco sera un peu plus difficile, avec un circuit urbain »

« C’est fantastique de commencer le triplé de courses par une victoire à Imola. Nous avons fait beaucoup de progrès, je me suis senti beaucoup plus à l’aise dans la voiture et cela nous met dans une position plus positive pour aller de l’avant. Nous devrons continuer à pousser et ne pas nous emballer, car Monaco sera un peu plus difficile, avec un circuit urbain », a tout simplement confié un Max Verstappen lucide, dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Ce dernier poursuit, affirmant qu’il fallait absolument miser sur une bonne séance de qualifications le samedi pour son écurie.