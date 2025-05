F1 : Verstappen change d’équipe, la folie à 13 000€ !

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen s’adonne à une autre passion dans son temps libre : le simracing. Le Néerlandais est d’ailleurs devenu un ambassadeur assez important de cette scène, où il représente d’autres équipes de Red Bull. Le pilote de 27 ans n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour s’équiper du meilleur matériel possible.

Comme le rapporte F1 Only, Max Verstappen est devenu un ambassadeur plutôt important du simracing. Son nom apparaît très régulièrement en haut des classements sur les plateformes de course en ligne, où il représente d’autres équipes que Red Bull . On peut notamment le voir participe à des événements spéciaux iRacing avec son équipe Team RedLine . Il participe également à des courses officielles sous son nom, ou parfois celui de son père, qui est son deuxième compte. Afin de performer au mieux sur simulateur, Max Verstappen n’a pas lésiné sur les moyens et s’est équipé du meilleur matériel possible. Son set-up serait évalué au prix fou d’environ 13 000€.

«Je dis [à Red Bull] que c'est ma vie et que je vis juste ma vie»

Une polémique avait d’ailleurs éclaté il y a quelques mois au sujet des participations de Max Verstappen en simracing. Certains lui reprochaient notamment que cela pourrait avoir un impact sur son hygiène de vie, et donc sur ses résultats en F1. « Je dis [à Red Bull] que c'est ma vie et que je vis juste ma vie. Je ne vous dis pas comment vous devez vivre votre vie, n'est-ce pas ? Et sinon, débrouillez-vous tout seul. Non, je suis très clair à ce sujet. Je suis en Formule 1 depuis dix ans maintenant et personne ne va me dire comment vivre ma vie » avait alors lancé Max Verstappen.