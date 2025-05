F1 : Pierre Gasly recrute un autre pilote en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est de coutume avant chaque Grand Prix à Monaco, les pilotes s'affrontent lors d'un match de football de charité en faveur de différentes associations caritatives. Cette année, Isack Hadjar prenait part à cet évènement pour la première fois. Mais le rookie français n'a pas totalement convaincu Pierre Gasly par ses qualités de footballeur. En revanche, le pilote Alpine, qui est également actionnaire du FC Versailles, le recruterait bien dans le staff.

Comme il est de coutume avant le Grand Prix de Monaco, les pilotes se sont retrouvés au Stade Louis-II pour la Racing Stars Football Cup, un évènement caritatif en faveur de deux associations Be Safe Monaco, qui lutte contre l'alcool au volant, et Jules Bianchi #17 qui vient en aide à des patients cérébro-lésés et de leurs familles, au nom du pilote français décédé après un grave accident à Suzuka. L'occasion pour certains pilotes de démontrer leurs qualités balle aux pieds, à l'image de Pierre Gasly, grand fan de football au point d'être actionnaire au FC Versailles, club de National. D'ailleurs, après la rencontre perdue par les pilotes aux Barbagiuans (4-6), le capitaine et numéro 10 de l'équipe, Pierre Gasly a été interrogé sur la possibilité de recruter Isack Hadjar à Verseille.

Gasly prêt à attire Hadjar à Versailles ? « Un futur dans le foot pour Isack ? Non », s'amuse le pilote Alpine dans des propos rapportés par Canal+, avant de trouver une solution pour recruter Isack Hadjar au FC Versailles : « Peut-être dans le staff. J’aime sa mentalité et son état d’esprit. En vérité c’est un bon joueur, parce qu’il donne tout. C’est le même sur la piste que sur le terrain. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur pour son corps, mais pour l’équipe c’est génial ».