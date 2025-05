F1 - Gasly : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Il y a quelques semaines, Alpine a annoncé un coup de tonnerre. L’écurie française a officialisé le départ de Jack Doohan, remplacé par Franco Colapinto. Le jeune pilote de 21 ans épaule donc Pierre Gasly depuis le Grand Prix d’Imola le 18 mai dernier. Et l’Argentin avoue être ravi de sa relation avec sa nouvelle équipe.

«Il y a encore des automatismes à trouver»

« Ce genre de piste demande une montée en puissance progressive. Il faut être à l’aise avec la voiture pour vraiment attaquer, et cela ne se fait pas en un clin d’œil. C’est normal après un seul Grand Prix. Il y a encore des automatismes à trouver, et Monaco ne laisse aucune place à l’erreur. Chaque virage est une invitation à frôler les murs » a expliqué Franco Colapinto dans des propos rapportés par F1i. Le pilote de 21 ans s’est ensuite livré sur sa relation avec l’équipe, et donc avec Pierre Gasly.