F1 - Red Bull : Un Français avec Verstappen, l'annonce inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en F1 cette saison, Isack Hadjar fait sensation au volant de sa Racing Bulls. Et comme tout va très vite chez Red Bull, son avenir est déjà source de débats au sein de l'équipe autrichienne. Un promotion au sein de l'écurie mère aux côtés de Max Verstappen n'est pas à exclure, mais le jeune pilote français laisse cette question... à sa mère.

Après le Grand Prix d'Australie, difficile d'imaginer qu'Isack Hadjar performerait aussi vite en Formule 1. Et pour cause, à Melbourne, dans des conditions très difficiles, le rookie français avait mis sa monoplace dans le mur lors du tour de formation, ne prenant même pas le départ de ce qui aurait du être sa première course en F1. Mais le vice-champion du F2 s'est très rapidement remis sur le droit chemin, enchaînant les performances impressionnantes au volant de sa Racing Bulls. Au point que son nom circule déjà pour remplacer Yuki Tsunoda chez Red Bull et ainsi devenir coéquipier de Max Verstappen.

Hadjar bientôt chez Red Bull ? « Je n’y pense pas du tout. Ce sera décidé en temps voulu », confie le pilote français dans des propos rapportés par F1i, avant d'expliquer que c'est sa mère qui gère son avenir pendant que lui se concentre sur son pilotage : « C’est elle qui s’occupe de ça. Pour l’instant, je ne sais absolument rien ». Néanmoins, Isack Hadjar est conscient que tout peut aller très vite en Formule 1 à l'image de ce qu'il s'est passé avec Jack Doohan chez Alpine ou encore Liam Lawson, justement chez Red Bull.