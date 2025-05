F1 - Lewis Hamilton : Surprise, il annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les belles saisons semblent derrière Lewis Hamilton qui, à 40 ans, découvre un nouvel environnement chez Ferrari. Après une fin compliquée du côté de Mercedes, le Britannique poursuit les performances en demi-teinte, et aux yeux de Nick Heidfeld, cela signifie simplement que la retraite approche doucement pour lui après deux décennies sur les pistes.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton n’a plus triomphé depuis 2020. Dauphin de Max Verstappen en 2021, à l’issue d’un duel inoubliable, le Britannique de 40 ans recule depuis au classement général, terminant au volant de sa Mercedes 6e en 2022, 3e en 2023 et 7e en 2024. Cette année, c’est chez Ferrari que l’on retrouve Lewis Hamilton, sans conséquence pour l’heure sur sa réussite sur les pistes avec une 6e place au classement avant le Grand Prix de Monaco ce dimanche.

« On voit clairement les différences » Pour Nick Heidfeld, cela signifie tout simplement que Lewis Hamilton arrive au terme de sa carrière. « Je pense que le potentiel va encore augmenter. Si la voiture lui convient, il peut encore donner le meilleur de lui-même. Nous l’avons vu en Chine. Mais comparé à Charles Leclerc, il est actuellement à la traîne, surtout en qualifications. Même si certains n’aiment pas l’entendre, il n’est plus le plus jeune. Si on le compare au Hamilton d’il y a cinq ou dix ans, on voit clairement les différences », confie l’ancien pilote, rapporté par Nextgen-Auto.