F1 - Transfert de Verstappen : Son père lâche une bombe !

Alors que l'avenir de Max Verstappen ne cesse d'être commenté, son père, Jos, a mis les choses au clair avec, comme à son habitude, un discours très clair lâchant même un coup de pression à Red Bull, rappelant que McLaren est meilleur pour le moment et qu'il fallait mieux que l'équipe autrichienne ne mente pas.

«Ce ne serait pas judicieux de lui mentir s’ils veulent le garder»

« Il n’est pas du genre à rester à l’arrière pendant un an. Ensuite, on voit un Max mécontent. Quelle est l’alternative ? Pour l’instant, seule McLaren est meilleure... Chez Red Bull, ils sont optimistes quant à leur propre groupe motopropulseur. On peut alors se demander sur quoi ils se basent. D’un autre côté, ils ne veulent pas se leurrer, ni Max non plus. Ce ne serait pas judicieux de lui mentir s’ils veulent le garder à bord. Je le répète : si ça se passe comme on nous l’a dit, comme à Imola pour la suite de la saison, nous serons satisfaits. Et Max a toujours été très fidèle », ajoute Max Verstappen.