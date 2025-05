Hamilton - Ferrari : Ça part au clash !

Dimanche, Lewis Hamilton a finalement terminé cinquième du Grand Prix de Monaco. Le pilote britannique a parfois semblé tendu, lui dont le début de saison est décevant. A l’issue de la course, le septuple champion semble d’ailleurs s’être pris le bec avec son ingénieur Riccardo Adami, qui l’a complètement ignoré.

« Tu m'en veux ou quoi ? »

A l’issue de la course, une altercation a eu lieu à la radio entre Lewis Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami. « C'est une P5. On a perdu beaucoup de temps dans le trafic. Le reste, il faut qu'on enquête. Et ramasse [des billes de gomme sur la piste], s'il te plaît », a lâché l’Italien à Hamilton. « Ouais, un grand merci à vous les gars, comme je l'ai dit, pour avoir réparé la voiture. Ça n'a pas été le plus facile des week-ends, mais on continue à se battre, donc... oui », répond alors Hamilton, qui après un long silence, relance son ingénieur : « Tu m'en veux ou quoi ? ». Ce à quoi Adami ne répondra plus.