F1 : Gasly champion du monde, la grande annonce d’Alpine !

Flavio Briatore a de grandes ambitions pour Alpine et Pierre Gasly. Son ambition est que l’écurie franco-britannique puisse se battre aux avant-postes dès 2026 et lutter pour le titre en 2027. En ce sens, il estime que le Français, qu’il classe juste derrière Max Verstappen, a toutes les qualités pour être un pilote de classe mondiale.

« On a Pierre, qui est très bon. Il peut devenir un “top driver”, mais il doit être encore un peu plus concentré. Si tu démarres mal une course, tu perds trois ou quatre positions, et tu ne les récupères pas », a confié Flavio Briatore. « Avec une meilleure voiture et une concentration plus importante, il peut être [un pilote de classe mondiale]. La saison dernière, ses quatre dernières courses ont été très bonnes. Pour moi, il y a [Max] Verstappen tout en haut et, derrière, Pierre, Charles [Leclerc] et quelques autres. La vitesse, tu l'as ou tu ne l'as pas. Pierre l'a. »