F1 : Il dit non, Michael Schumacher snobé par un proche

Depuis son terrible accident de ski en 2013, Michael Schumacher est protégé par sa famille. Entouré par ses proches, son état de santé est même un secret très bien gardé grâce à sa femme, Corinna. Cette dernière autorise les visites à son mari à un cercle très restreint au sein duquel Flavio Briatore a refusé d'être admis. L'actuel patron d'Alpine explique qu'il souhaite garder une belle image de son ami qu'il n'a donc jamais revu depuis 2013.

En décembre 2013, Michael Schumacher subissait un terrible accident de ski à Méribel. Le septuple champion du monde de Formule 1 est passé proche de la mort mais s'en est finalement sorti. Toutefois, 11 ans et demi plus tard, impossible de savoir dans quel état de santé se trouve l'ancien pilote Ferrari. En effet, sa famille conserve le secret et n'autorise les visites qu'à un cercle restreint d'amis et à la famille. Un cercle au sein duquel on retrouve par exemple Jean Todt, ancien patron de la Scuderia, ou encore Felipe Massa, qui a été le coéquipier de Michael Schumacher durant sa carrière. Flavio Briatore aurait également pu en faire partie. Et pour cause, l'Italien était directeur de l’écurie Benetton lorsque le pilote allemand a remporté ses deux premiers titres en 1994 et 1995, ce qui a noué une proximité particulière avec la famille Schumacher. Cependant, Flavio Briatore explique qu'il refuse de rendre visite à son ami afin de garder pour toujours une belle image de lui.