F1 : Le GP de Monaco supprimé, la demande exceptionnelle !

Chaque saison de Formule 1, le Grand Prix de Monaco est plus qu’une course automobile. Si c’est un véritable rendez-vous pour les pilotes, ça l’est aussi pour de nombreuses personnalités qui viennent faire un tour en Principauté pour l’occasion. Mais voilà que malgré le prestige du GP de Monaco, tous ne sont pas fan de cet événement, proposant ainsi de le supprimer.

Le Grand Prix de Monaco est une course prestigieuse. Pour autant, lors de chaque saison de Formule 1, la même histoire se répète. En Principauté, il est très difficile de dépasser et le spectacle n’est pas forcément au rendez-vous. Ainsi, si vous partez en pole position à Monaco , il y a de grandes chances de s’imposer au bout. C’est ce qui s’est passé le week-end dernier avec la victoire de Lando Norris parti devant Charles Leclerc sur la grille de départ. C’est pour cette raison que la suppression de ce Grand Prix est réclamée.

Le GP de Monaco révolutionné ?

Pilote Mercedes, George Russell espère ainsi une suppression du Grand Prix de Monaco et la création d’un nouveau format en Principauté. « Vous faites une séance de qualifications le samedi, une le dimanche et le gars qui se qualifie en pole obtient des points et un petit trophée. Et celle de dimanche rapporte encore plus de points, car c'est ce que nous aimons le plus. 99 % des habitants de Monaco sont ici à siroter du champagne sur un yacht, alors ils s'en fichent complètement », a confié le Britannique, rapporté par L’Equipe.