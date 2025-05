F1 - Red Bull : Le transfert choc tenté par Ferrari !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les deuxième et cinquième places de Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Monaco le week-end dernier ont fait du bien, Ferrari connaît un début de saison difficile et en deçà des attentes. La Scuderia aurait alors pensé à se séparer de Frédéric Vasseur et aurait pris des renseignements à propos de Christian Horner, le patron de Max Verstappen chez Red Bull.

Ferrari a retrouvé des couleurs le week-end dernier à Monaco. S’il espérait de nouveau triompher sur ses terres comme l’année dernière, Charles Leclerc a tout de même terminé deuxième derrière Lando Norris. Ce qui est seulement le deuxième podium de la Scuderia cette saison, après celui du Monégasque en Arabie Saoudite. Lewis Hamilton quant à lui a terminé cinquième, des résultats encourageants alors que la crise pointait le bout de son nez.

Ferrari a essayé de débaucher Horner L’avenir de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari a même été remis en question et la Scuderia aurait bel et bien réfléchi à la possibilité d'effectuer des changements. En effet, d’après les informations de Bild, l'écurie italienne aurait pensé à recruter Christian Horner il y a quelques semaines. Ferrari aurait pris des renseignements à propos de la situation du Britannique, directeur de Red Bull depuis les débuts de l'écurie en Formule 1 en 2005.