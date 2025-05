Officiel : Un quatrième français débarque en Formule 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, la France est particulièrement bien représenté en Formule 1 puisque parmi les 20 pilotes de la grille, trois sont tricolores. Il s'agit d'Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), qui seront rejoint par un quatrième français lors de la première séance d'essais libres du prochain Grand Prix à Barcelone.

La saison 2025 de Formule 1 prend un accent très français. Et pour cause, trois pilotes tricolores sont présents sur la grille. Les expérimentés Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) ont été rejoint par Isack Hadjar qui impressionne au volant de sa Racing Bulls comme en témoigne son week-end à Monaco. Et ce n'est pas tout. En effet, vendredi, un autre français sera présent au volant d'une F1. Par le biais d'un communiqué, Williams a officialisé la présence de Victor Martins lors de la première séance d'essais libres à Barcelone vendredi. Pilote chez ART en F2 et ancien membre de l'académie Alpine, il s'est d'ailleurs réjoui de cette nouvelle.

Victor Martins au volant d'une Williams vendredi ! « Je suis très heureux de prendre le volant de la FW47 pour la première fois à Barcelone. Ce sera une expérience incroyable de piloter pour l’équipe. Je travaille dur pour me préparer au mieux afin de tirer le meilleur parti de mon temps au volant et de faire de cette séance une expérience enrichissante pour moi-même et pour l’équipe. Je suis extrêmement reconnaissant à tout le monde chez Williams Racing de m’avoir donné cette opportunité et j’ai hâte de profiter de chaque seconde ! », a confié le pilote français dans le communiqué de l'écurie britannique.